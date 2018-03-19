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Фельдшер скорой помощи обокрал пациентку
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Фельдшер скорой помощи обокрал пациентку 

Калуга 24 10 часов назад
Фото: Калуга 24
36-летний фельдшер станции скорой медицинской помощи Жуковской центральной районной больницы был признан виновным в краже ноутбука стоимостью 15 тысяч рублей и приговорен судом к полутора годам исправительных работ. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, обворована была пациентка, к которой фельдшер в составе бригады скорой помощи приехал на вызов в октябре прошлого года. Женщина в этот момент была без сознания. На краже фельдшер попался во второй раз. Первая была совершена в Обнинске в 2014 году. С учетом этого обстоятельства фельдшеру было отказано в прекращении уголовного дела. Он попросил об этом, сообщив следствию, что примирился с обворованной женщиной и она претензий не имеет. Пока приговор в законную силу не вступил.
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