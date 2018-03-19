В Курске задержали мужчину, напавшего на студента из Нигерии

Курские следователи задержали мужчину напавшего на студента медицинского университета, сообщила пресс-служба регионального СК.

Напомним, вечером 25 февраля около дома № 99б на улице Ленина обвиняемый напал с ножом на 21-летнего студента из Нигерии , после чего сбежал с места преступления и уехал в Москву

По версии следствия, девушка обвиняемого ранее жила в Курске и некоторое время общалась в соцсетях и пару раз встречалась со студентом Курского государственного медицинского университета из Нигерии.

Позже девушка начала встречаться с азербайджанцем, но студент продолжил ей писать. Обвиняемый узнал об этом и у них с нигерийцем состоялся телефонный разговор, после которого тот перестал писать девушке. Однако молодой человек затаил обиду и решил разобраться с соперником. В конце февраля он последовал за своей девушкой, которая приехала в Курск на день рождения отца. А вечером 25 февраля напал на студента, заранее зная, где он будет находиться в это время.

Потерпевший остался жив — его вовремя госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4. Полицейские задержали обвиняемого в Москве и привезли для опознания в Курске. Сейчас он находится под стражей.