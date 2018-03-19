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В Зеленодольске за взяточничество осудили экс-сотрудника ИК №5
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В Зеленодольске за взяточничество осудили экс-сотрудника ИК №5 

АиФ Казань 11 часов назад
Фото: АиФ Казань
Зеленодольский суд вынес приговор бывшему начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК №5, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
29-летнего Максима Оганяна признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 291.2 ч. 1 УК РФ). Суд установил, что в 2015 году он по просьбе осужденного незаконно пронес на территорию колонии USB-кабель, который, получил в комнате приема посылок. Кроме того, осенью 2017 года по договоренности с другим осужденным Оганян пронес в колонию bluetooth колонку со встроенным внешним аккумулятором, FM и MP3 плеером. При этом в качестве вознаграждения получил взятку в виде еще такой же колонки, стоимостью 4990 рублей.
Суд оштрафовал Оганяна на 140 тыс. рублей.
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