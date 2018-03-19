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Полиция задержала в Москве сбежавшего на трамвае грабителя
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Полиция задержала в Москве сбежавшего на трамвае грабителя 

РИАМО 11 часов назад
Сотрудники полиции задержали похитившего деньги у прохожего грабителя, который уехал на общественном транспорте, попытавшись скрыться от преследования, сообщил РИАМО сотрудник ГУ МВД РФ столице.
«В 12:48 на службу «02» поступило сообщение от гражданина, по словам которого, неизвестный угрожала ему предметом, похожим на пистолет, в районе дома №30 на улице Новогиреевская. Злоумышленник отобрал у него деньги и скрылся на общественном транспорте», — сказал собеседник агентства.
По его словам, полиция оперативно задержала грабителя и доставила в отделение.
Как уточнил РИАМО источник в правоохранительных органах, материальный ущерб потерпевшему составил 5 тысяч рублей. Злоумышленник скрылся на трамвае.
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