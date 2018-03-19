Полиция задержала в Москве сбежавшего на трамвае грабителя

Сотрудники полиции задержали похитившего деньги у прохожего грабителя, который уехал на общественном транспорте, попытавшись скрыться от преследования, сообщил РИАМО сотрудник ГУ МВД РФ столице.

«В 12:48 на службу «02» поступило сообщение от гражданина, по словам которого, неизвестный угрожала ему предметом, похожим на пистолет, в районе дома №30 на улице Новогиреевская. Злоумышленник отобрал у него деньги и скрылся на общественном транспорте», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция оперативно задержала грабителя и доставила в отделение.

Как уточнил РИАМО источник в правоохранительных органах, материальный ущерб потерпевшему составил 5 тысяч рублей. Злоумышленник скрылся на трамвае.