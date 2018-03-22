Ещё
Мужчину, забившего до смерти свою сожительницу, задержали в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину, забившего до смерти свою сожительницу, задержали в Москве 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, который подозревается в жестоком избиении сожительницы, пострадавшая скончалась, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним с 5-й Парковой улицы доставили женщину с тупой травмой живота. Было установлено, что травму она получила от сожителя.
«Позже из медучреждения поступила телефонограмма о том, что женщина скончалась. В 16:20 сотрудниками полиции по адресу: улица 5-я Парковая, 56, задержан мужчина, который изобличен в совершении указанного преступления», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
РИАМО: последние новости
«Почта России» пресекла деятельность банды, воровавшей посылки из сортировочного центра В Москве задержали сотрудников ФСБ и МВД за взятку в 6 млн рублей В Раменском перед судом предстанут квартирные мошенники
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»71
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом172
Россиян ждет повышение подоходного налога1598
Украина назло России уничтожила свою промышленность398
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
00:18
Девочка, угрожающая губернатору Московской области, попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение