Зауральская семья учинила жестокую расправу над собутыльником

По данным правоохранителей, 4 февраля прошлого года мужчина вместе с сожительницей и ее родственницами (дочерью и сестрой) пригласили в свой дом знакомого, с которым раньше вместе выпивали, и убили его. При этом женщины предварительно связали жертву и совершили в отношении его насильственные действия сексуального характера.

Если вина зауральцев будет доказана, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Отметим, что глава семейства также проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты алиментов.

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