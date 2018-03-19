СК возбудил против экс-главы района в Саратовской области дело о взятке

Лобанов 30 января был задержан сотрудниками УФСБ , а 3 февраля Волжский райсуд Саратова санкционировал его арест до 31 марта. Следствие тогда детали дела не раскрывало, но в суде уточнили РИА Новости, что Лобанов подозревается по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

"Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области в отношении депутата собрания депутатов… возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в апреле 2016 года Лобанов на посту главы района потребовал от учредителей организаций предоставить ему бессрочный беспроцентный заем на сумму 20 миллионов рублей и имущественную выгоду на сумму пять миллионов рублей для приобретения участка и расположенного на нем жилого дома. Взамен он пообещал «продавить» решение о предоставлении им муниципальной земли с разрешением на строительство на ней офисного здания.

"В мае 2016 года подозреваемый получил ранее оговоренную взятку в сумме 25 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, и стал проживать в приобретенном для него в качестве взятки жилом доме", — говорится в сообщении.

В Кировском райсуде Саратова уточнили РИА Новости, что суд в понедельник продлил Лобанову срок содержания под стражей до 30 июня.

Лобанов в 2011–2016 годах являлся главой Энгельсского района, затем стал председателем районного собрания депутатов, но в январе 2017 года сложил полномочия по собственному желанию. В декабре прошлого года "Единая Россия" исключила его из партии.