Подтвердилось создание «российского ФБР» 

В России появится аналог американского Федерального бюро расследований (ФБР) — единый орган, созданный на базе Следственного комитета России (СКР) путем слияния следственных подразделений МВД и ФСБ. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на руководителя столичного главка СКР Александра Дрыманова.
«Работа над соответствующим законопроектом уже идет. Это логично, чтобы не было ситуации, как в басне "Лебедь, рак и щука", когда все тянут в разные стороны. Будет единоначалие. Вы поймите, мы единственный в следствии орган, который подчиняется напрямую президенту России», — отметил он.
Ранее о реформе, подразумевающей создание «российского ФБР», сообщили СМИ. По опубликованным данным, все следственные подразделения будут переданы СКР. Органы дознания останутся в МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службе (ФТС) и продолжат осуществлять свои функции в рамках работы указанных ведомств.
Законопроект предусматривает и изменение роли Генеральной прокуратуры: гособвинитель будет вводиться в дело не при утверждении обвинительного заключения (как сейчас), а с момента ареста подозреваемого. Изменение в органах следствия, предположительно, скажется на расстановке сил в блоке правоохранительных органов и потребует усиления надзора со стороны Генпрокуратуры.
Как сообщил «Ленте.ру» высокопоставленный источник в органах государственной власти, не все силовики согласны с расставанием со следствием. Против выступает и Генпрокуратура — ведомство Юрия Чайки считает необходимым вернуть следствие себе, как это было до 2011 года.
«Одновременно готовятся разные законопроекты, и тот, что пишут на Техническом (где расположено здание СКР — прим. «Ленты.ру») — только один из них. Решение будет принимать президент. На сегодняшний день даже предварительные варианты в органах государственной власти России официально не появлялись, поэтом говорить о создании единого следственного органа как о состоявшемся решении преждевременно», — подчеркнул наш источник.
Он также отметил, что говорить о едином следственном органе как об аналоге ФБР нельзя.
«Федеральное бюро расследований в США имеет весьма ограниченные полномочия и не подменяет собой, например, следственные органы Секретной службы Министерства финансов, или службу Коронеров, или министерство внутренней безопасности, или другие аналогичные структуры. Вообще построение правоохранителей в России и в США принципиально разное. Проект, задуманный Бастрыкиным, по сути уникальный», — считает источник «Ленты.ру».