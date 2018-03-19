Подтвердилось создание «российского ФБР» 

«Федеральное бюро расследований в США имеет весьма ограниченные полномочия и не подменяет собой, например, следственные органы Секретной службы Министерства финансов, или службу Коронеров, или министерство внутренней безопасности, или другие аналогичные структуры. Вообще построение правоохранителей в России и в США принципиально разное. Проект, задуманный Бастрыкиным, по сути уникальный», — считает источник «Ленты.ру».

Он также отметил, что говорить о едином следственном органе как об аналоге ФБР нельзя.