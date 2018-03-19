«Абсурд». Глава московского СК ответил на обвинение в получении взятки 

«Данное обвинение является полностью абсурдным. Никандров прошел отборные комиссии, в том числе в Администрации президента, — приводит его слова РИА „Новости“. — Карта, которая якобы мне была передана, на данный момент не активирована и не принадлежит никакому клиенту. … На ней нет денежных средств. Поэтому говорить о взятке, по меньшей мере, некорректно».
Напомним, в Москве расследуется дело против замначальника ГСУ СКР по столице Дениса Никандрова. По версии следствия, Никандров и его подельники — глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его зам Александр Ламонов — получили миллион долларов за переквалификацию обвинения и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова известного как Итальянец.
Кочуйков считается ближайшим помощником Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.