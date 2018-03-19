Ещё
«Абсурд». Глава московского СК ответил на обвинение в получении взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Абсурд». Глава московского СК ответил на обвинение в получении взятки 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Данное обвинение является полностью абсурдным. Никандров прошел отборные комиссии, в том числе в Администрации президента, — приводит его слова РИА „Новости“. — Карта, которая якобы мне была передана, на данный момент не активирована и не принадлежит никакому клиенту. … На ней нет денежных средств. Поэтому говорить о взятке, по меньшей мере, некорректно».
Напомним, в Москве расследуется дело против замначальника ГСУ СКР по столице Дениса Никандрова. По версии следствия, Никандров и его подельники — глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его зам Александр Ламонов — получили миллион долларов за переквалификацию обвинения и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова известного как Итальянец.
Кочуйков считается ближайшим помощником Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Адвокат арестованного в Москве налоговика опроверг смерть своего подзащитного «Нашли по отпечатку обуви». На Кубани поймали ребенка, разрушившего 29 надгробий на кладбище В Невьянске будут судить троих заключенных ИК, до смерти избивших сокамерника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина491
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу559
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение