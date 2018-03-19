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Мужчина с пейнтбольной гранатой устроил дебош в одном из столичных супермаркетов
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Мужчина с пейнтбольной гранатой устроил дебош в одном из столичных супермаркетов 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Он украл продукты и грозился взорвать здание.
В понедельник, 19 марта, 36-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил дебош в торговом зале одного из супермаркетов на северо-востоке Москвы. Он украл продукты и грозился взорвать здание. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
В отделение полиции обратился директор супермаркета, расположенного на улице Абрамцевская. Заявитель утверждал, что в помещении магазина находились подозрительные граждане, которые украли товар. Сотрудникам магазина удалось задержать одного из хулиганов.
— Прибывшие сотрудники полиции установили, что в торговом зале 36-летний мужчина по имени Алексей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно обругал работников магазина и угрожал взорвать предмет, напоминающий ручную противотанковую гранату. Подозрительных предметов у задержанного не обнаружили, — сообщил источник.
На место происшествия прибыл кинолог, который обнаружил в сугробе около здания магазина пластиковый контейнер с краской в форме гранаты, — такие используются при игре в пейнтбол*. Взрывные устройства обнаружены не были.
В отношении задержанного дебошира возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Пейнтбол — командная игра с применением маркеров (пневматическая пушка), стреляющих шариками с краской (желатиновая оболочка с пищевой краской), разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его.
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