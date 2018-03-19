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Грабители в масках: жители Безенчука забрали у бабушки-почтальона 69 тысяч рублей
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Грабители в масках: жители Безенчука забрали у бабушки-почтальона 69 тысяч рублей 

63.ru 12 часов назад
Фото: 63.ru
В Самарской области правоохранители задержали банду грабителей. Их подозревают в ограблении. Злоумышленники похитили у местного почтальона около 69 тысяч рублей.
— 60-летняя женщина находилась на работе. Проходя мимо заброшенных зданий, она столкнулась с тремя молодыми людьми в масках. Мужчины толкнули потерпевшую в снег и удерживали до тех пор, пока не забрали сумку с деньгами, — сообщили в областном главке.
После этого мужчины бросились в бегство. Рядом с местом преступления их ждал приятель на автомобиле. По пути они выпотрошили сумку и, забрав все деньги, выбросили ее в окно.
Оперативники установили личности грабителей, опросив жителей окрестных домов. Преступниками оказались ранее судимые молодые люди 19 и 22 лет. Награбленное они спустили на автозапчасти. Еще одну часть суммы полицейские нашли дома у одного из злоумышленников.
— План преступления созрел в головах молодых людей еще год назад. Один из членов банды задолжал своему приятелю деньги. Это и послужило мотивом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Теперь жителям Безенчука грозит до 4 лет лишения свободы.
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