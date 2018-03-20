Житель Череповца на семь лет отправится в колонию за изнасилование психически больной

Два дня 42-летний череповчанин насиловал женщину. За это мужчина наказан несколькими годами колонии.

Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел в июле прошлого года. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропала ее 32-летняя психически нездоровая дочь. Через два дня потеряшка сама пришла домой и рассказала матери страшную историю. Доверчивая череповчанка встретила на улице незнакомца, который пригласил ее в гости, а потом в течение двух дней насиловал.

Преступника нашли, но дверь в его квартиру правоохранителям пришлось выламывать: череповчанин не желал добровольно сдаваться. Его арестовали в тот же день, возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».