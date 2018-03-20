Житель Череповца на семь лет отправится в колонию за изнасилование психически больной 

Два дня 42-летний череповчанин насиловал женщину. За это мужчина наказан несколькими годами колонии.
Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел в июле прошлого года. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что пропала ее 32-летняя психически нездоровая дочь. Через два дня потеряшка сама пришла домой и рассказала матери страшную историю. Доверчивая череповчанка встретила на улице незнакомца, который пригласил ее в гости, а потом в течение двух дней насиловал.
Преступника нашли, но дверь в его квартиру правоохранителям пришлось выламывать: череповчанин не желал добровольно сдаваться. Его арестовали в тот же день, возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».
Череповчанин ранее уже был судим за подобные преступления. Свою вину насильник не признал. Несмотря на это, собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Мужчина отправится в колонию особого режима на семь лет.