На Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы

На Урале оправдали врача инфекционной больницы Нижнего Тагила Светлану Кексель по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. «Апелляционный суд признал Кексель невиновной по предъявленному ей обвинению по части 2 статьи 109 УК России в связи с отсутствием в её действиях состава преступления», — сказали в областном суде.

Там отметили, что гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба судом оставлен без рассмотрения. Это решение может быть обжаловано в следующей инстанции. Оно также не препятствует заявлению потерпевшей стороны своих исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Инцидент произошёл в 2011 году. Ребёнка с предварительным диагнозом «пневмония» доставили в инфекционную больницу Нижнего Тагила, но там не работал рентгеновский аппарат, поэтому пациента отправили в ДГБ №3 с диагнозом «заворот кишок». В ДГБ №3 работал рентген, у мальчика подтвердили пневмонию и отправили его назад в инфекционную больницу, на пороге приёмного покоя ребёнок умер.

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