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В Северной Осетии женщина на улице торговала драгоценностями
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В Северной Осетии женщина на улице торговала драгоценностями 

АиФ Ставрополье 12 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жительница Владикавказа предлагала прохожим купить драгоценности, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по республике.
Полицейские рассказали, что во время рейда против незаконной торговли ювелирными изделиями они задержали нарушительницу.
Гражданка продавала украшения на одном из перекрестков города, где и была задержана. Против нее был составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения.
Кроме того, правоохранители провели профилактические работы с ранее привлекавшимися гражданами.
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