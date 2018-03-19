В Северной Осетии женщина на улице торговала драгоценностями

Полицейские рассказали, что во время рейда против незаконной торговли ювелирными изделиями они задержали нарушительницу.

Гражданка продавала украшения на одном из перекрестков города, где и была задержана. Против нее был составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения.

Кроме того, правоохранители провели профилактические работы с ранее привлекавшимися гражданами.