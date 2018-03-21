«Почта России» задержала с поличным воров посылок в Москве

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Почта России» пресекла деятельность преступной группы, совершавшей кражи посылок из сортировочного центра, сообщается в пресс-релизе компании.

"В результате совместных мероприятий, проведенных подразделениями службы безопасности «Почты России» и сотрудниками полиции, с поличным была задержана преступная группа, причастная к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе обнаруженных в районе Чертаново города Москвы в марте 2018 года", — говорится в сообщении.

Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности «Почты России» организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время они отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены.

Преступная группа состояла из трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей сторонней грузовой компании, оказывающей предприятию транспортные услуги на основании договора. Поясняется, что операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное.

"После обнаружения в районе Чертаново оболочек почтовых отправлений я взял расследование данной ситуации под личный контроль. Мы детально расследовали данное происшествие и установили всех подозреваемых… Наша первоочередная задача — пресекать любые попытки воровства среди сотрудников и добиваться заслуженного наказания для виновных лиц", — приводятся в сообщении слова генерального директора «Почты России» Николая Подгузова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Злоумышленники дают признательные показания по фактам совершенных преступлений, устанавливается общий ущерб от их деятельности. Адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб.