Директора пермской турфирмы осудили за мошенничество 

Женщина заключила с клиенткой договор на организацию поездки в Турцию. Деньги взяла, а в путешествие не отправила.
Как рассказали в прокуратуре по Пермскому краю, руководитель туристической компании «Саламандра» обманом выманила у клиентки 58 тысяч рублей. Эта сумма предназначалась для оплаты поездки в Турцию. Деньги глава турфирмы взяла, но поездка не состоялась. Обманутая клиентка обратилась в полицию. Оказалось, что директор компании ранее уже попадалась на обмане клиентов.
Женщину осудили за мошенничество. Виновную приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она должна будет заплатить штраф — 100 тысяч рублей и возместить потерпевшей материальный ущерб.