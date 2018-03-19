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Мстили за сестру: двоих пермяков подозревают в убийстве
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Мстили за сестру: двоих пермяков подозревают в убийстве 

Уралинформбюро 12 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Застрелили ее мужа.
Двое жителей поселка Октябрьского подозреваются в убийстве односельчанина из мести. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
ЧП произошло 13 марта. В собственном доме был обнаружен труп местного жителя с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как следует из материалов следствия, убитый был женат на сестре одного из подозреваемых. Женщина недавно скончалась. Ее брат счел, что болезнь, спровоцировавшая гибель, была вызвана алкоголем. К возлияниям ее, по мнению родственника, приучил муж. Пьяный мститель со знакомым ворвался в дом вдовца и дважды выстрелил в мужчину из малокалиберного карабина.
Подозреваемые заключены под стражу.
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