Ещё
Детей не кормим — будет банкет: директора интерната осудили за экономию на питании школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детей не кормим — будет банкет: директора интерната осудили за экономию на питании школьников 

74.ru 12 часов назад
Фото: 74.ru
Озёрский суд признал виновным в растрате директора коррекционной школы-интерната №37, который отменил на два дня занятия детей. Так он сэкономил на их питании и пустил деньги на банкет в честь юбилея школы. Руководителю назначили штраф в 100 тысяч рублей.
История, окончившаяся уголовным делом и приговором, произошла в октябре 2016 года. Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, тогда директор отменил уроки детей и сказал заведующей производством МУП «Комбинат школьного питания» составить липовые справки о выдаче питания.
— Таким образом директор, не желая расходовать личные деньги, принял заведомо незаконное решение потратить бюджетные средства, предназначенные исключительно для финансирования питания льготных категорий учащихся, на изготовление блюд для праздничного банкета, — объяснила Мамаева. — По указанию обвиняемого «Комбинат школьного питания» изготовил фиктивные справки и выставил счёт на оплату.
Когда преступление вскрылось, директор вину признал и ещё на стадии следствия ущерб городскому бюджету возместил — вернул 19 тысяч рублей. Суд признал его виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения) и ограничился наказанием в виде штрафа.
74.ru: последние новости
Жительницу Южного Урала за избиение своих детей наказали штрафом Водителя бензовоза отправили в колонию за смертельное ДТП со скорой на Южном Урале «Их статус — свидетели»: СК объяснил возвращение к работе педагогов интерната, где насиловали детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина492
Германия нашла замену российскому газу559
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение