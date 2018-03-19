Детей не кормим — будет банкет: директора интерната осудили за экономию на питании школьников

Озёрский суд признал виновным в растрате директора коррекционной школы-интерната №37, который отменил на два дня занятия детей. Так он сэкономил на их питании и пустил деньги на банкет в честь юбилея школы. Руководителю назначили штраф в 100 тысяч рублей.

История, окончившаяся уголовным делом и приговором, произошла в октябре 2016 года. Как сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева , тогда директор отменил уроки детей и сказал заведующей производством МУП «Комбинат школьного питания» составить липовые справки о выдаче питания.

— Таким образом директор, не желая расходовать личные деньги, принял заведомо незаконное решение потратить бюджетные средства, предназначенные исключительно для финансирования питания льготных категорий учащихся, на изготовление блюд для праздничного банкета, — объяснила Мамаева. — По указанию обвиняемого «Комбинат школьного питания» изготовил фиктивные справки и выставил счёт на оплату.

Когда преступление вскрылось, директор вину признал и ещё на стадии следствия ущерб городскому бюджету возместил — вернул 19 тысяч рублей. Суд признал его виновным по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения) и ограничился наказанием в виде штрафа.