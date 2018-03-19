Задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина в Москве

Столичные полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина на 50 миллионов рублей в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника городского УИиОС ГУМВД России Юрия Титова.

"Оперуполномоченные УВД по САО совместно с коллегами из ГУМВД России по городу Москве задержали двоих приезжих по подозрению в совершении разбойного нападения и кражи ювелирных украшений на общую сумму 50 миллионов рублей", — сказал Титов.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время полицейские устанавливают соучастников данного преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили ювелирный магазин на севере Москвы на 50 миллионов рублей. Ограбление произошло 15 марта в магазине по адресу: Ленинградский проспект, дом 69, строение 2.