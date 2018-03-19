Руководителя чеченского отделения «Мемориала» оставили под стражей 

Верховный суд Чечни отказал защите главы местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева в удовлетворении апелляции на продление его ареста. Титиев, обвиняемый в хранении наркотиков, будет находиться под арестом до 9 мая.
«В удовлетворении апелляционной жалобы защите отказано. Оюб Титиев останется по стражей до 9 мая», — сообщил ТАСС адвокат правозащитника Петр Заикин.
6 марта Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест Титиеву до 9 мая.
Титиев был задержан 9 января. Как сообщили в правоохранительных органах Чечни, автомобиль, которым управлял Титиев, был остановлен для проверки документов сотрудниками ОМВД по Курчалоевскому району. При досмотре машины полицейские обнаружили в салоне пакет с марихуаной весом около 180 граммов. 11 января Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обращался к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку по факту задержания главы чеченского правозащитного центра. Федотов не исключал, что наркотики могли быть подброшены в машину Титиева. В СК ответили, что оснований для проверки нет.
7 февраля дело чеченского правозащитника было передано в следственное управление СК РФ по Чечне.