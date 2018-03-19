Жителя Ленинградской области приговорили к восьми годам колонии за призывы к терроризму

"Московский окружной военный суд огласил приговор в отношении Владимира Шмотова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Призыв к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК [исправительной колонии] строгого режима", — говорится в сообщении.