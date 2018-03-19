Ещё
Жителя Ленинградской области приговорили к восьми годам колонии за призывы к терроризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Ленинградской области приговорили к восьми годам колонии за призывы к терроризму 

ТАСС 12 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал жителя Ленинградской области Владимира Шмотова виновным в призыве к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Московский окружной военный суд огласил приговор в отношении Владимира Шмотова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Призыв к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет». Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК [исправительной колонии] строгого режима", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
Суд в Петербурге приговорил националиста Дацика к 3,5 года за нападение на публичный дом СК признал самоубийством смерть замминистра Татарстана Елены Шишмаревой Ребенок погиб после падения снежной глыбы во дворе дома на Ямале
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором10
В США отреагировали на победу Путина492
Германия нашла замену российскому газу559
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»172
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение