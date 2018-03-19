Житель Новороссийска совершил разбойное нападение в Краснодаре

О разбойном нападении в полицию сообщила 28-летняя сотрудница финансовой организации, расположенной на проспекте Чекистов. В офис зашел неизвестный с кухонным ножом и потребовал наличность. Испугавшись за свою жизнь, заявительница отдала злоумышленнику около 30 тыс. рублей, после чего он скрылся в неизвестном направлении.

«Сотрудники угрозыска изучили записи с камер. 29-летнего молодого человека задержали по месту его проживания в Новороссийске . В отделе полиции злоумышленник признался в содеянном. Со слов задержанного, в краевой центр он приехал в гости к своему приятелю и потратил все свои деньги. Известно, что ранее он уже привлекался в уголовной ответственности за кражи имущества», — рассказали в пресс-группе УМВД по Краснодару

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.