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Житель Новороссийска совершил разбойное нападение в Краснодаре
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Житель Новороссийска совершил разбойное нападение в Краснодаре 

АиФ — Юг 8 часов назад
Фото: АиФ – Юг
О разбойном нападении в полицию сообщила 28-летняя сотрудница финансовой организации, расположенной на проспекте Чекистов. В офис зашел неизвестный с кухонным ножом и потребовал наличность. Испугавшись за свою жизнь, заявительница отдала злоумышленнику около 30 тыс. рублей, после чего он скрылся в неизвестном направлении.
«Сотрудники угрозыска изучили записи с камер. 29-летнего молодого человека задержали по месту его проживания в Новороссийске. В отделе полиции злоумышленник признался в содеянном. Со слов задержанного, в краевой центр он приехал в гости к своему приятелю и потратил все свои деньги. Известно, что ранее он уже привлекался в уголовной ответственности за кражи имущества», — рассказали в пресс-группе УМВД по Краснодару.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
АиФ — Юг: последние новости
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