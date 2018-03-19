На зеленоградца завели уголовное дело за кредитную аферу

Сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савелки разоблачили мошенника, обманным путем взявшего кредит в микрофинансовой организации. Его подозревают в незаконном оформлении займа на 15 тысяч рублей по чужому паспорту.

Ранее в отдел полиции обратилась 57-летняя жительница Зеленограда, заявившая о мошеннических действиях со стороны неизвестного, в результате которых у нее возникла задолженность по кредиту. Как выяснилось, женщина в свое время заняла деньги в одной из кредитных организаций, и полностью рассчиталась по кредиту. Однако, спустя какое-то время ей сообщили об имеющейся задолженности. Сотрудник организации пояснил, что от ее имени к ним через личный кабинет на интернет-сайте поступила повторная заявка о займе 15 тысяч рублей, которая была удовлетворена.

В ходе расследования сотрудники полиции вышли на след мошенника. Им оказался сын потерпевшей, 37-летний зеленоградец. Он узнал пароль от личного кабинета своей матери на электронной странице микрофинансовой организации, ввел новые реквизиты банковской карты и подал заявку на кредит. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.