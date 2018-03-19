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В США объявили награду в $100 тысяч за информацию о причастных к взрывам в Остине
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В США объявили награду в $100 тысяч за информацию о причастных к взрывам в Остине 

RT на русском 1 час назад
Несколько правоохранительных ведомств США объявили награду в размере до $100 тысяч за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов в Остине. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро расследований (ФБР)
«Три агентства теперь предлагают награду в размере до $100 тысяч за информацию, которая может привести к задержанию и обвинению человека или нескольких человек, ответственных за взрывы пакетов, в результате которых недавно погибли и получили ранения несколько жителей Остина», — указывается в заявлении.
В сообщении также отмечается, что более 500 сотрудников правоохранительных органов активно участвуют в расследовании. Поисками преступника или преступников занимаются химики, криминалисты, аналитики и другие специалисты.
Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил о готовности выплатить $15 тыс. за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов в Остине.
За последние несколько в городе произошёл целый ряд взрывов, в результате которого погибли или пострадали люди. Во время последнего из них получили ранения два человека.
RT на русском: последние новости
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