В США объявили награду в $100 тысяч за информацию о причастных к взрывам в Остине

Несколько правоохранительных ведомств США объявили награду в размере до $100 тысяч за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов в Остине. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро расследований (ФБР)

«Три агентства теперь предлагают награду в размере до $100 тысяч за информацию, которая может привести к задержанию и обвинению человека или нескольких человек, ответственных за взрывы пакетов, в результате которых недавно погибли и получили ранения несколько жителей Остина», — указывается в заявлении.

В сообщении также отмечается, что более 500 сотрудников правоохранительных органов активно участвуют в расследовании. Поисками преступника или преступников занимаются химики, криминалисты, аналитики и другие специалисты.

Ранее губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил о готовности выплатить $15 тыс. за информацию, которая поможет задержать причастных к серии взрывов в Остине.

За последние несколько в городе произошёл целый ряд взрывов, в результате которого погибли или пострадали люди. Во время последнего из них получили ранения два человека.