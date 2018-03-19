В ХМАО жителю, поджёгшему служебное авто участкового, грозит 5 лет

Поджечь служебную автомашину участкового решил житель одного из посёлков ХМАО в отместку за его принципиальность. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

13 марта 2018 года сотрудник МОМВД России «Нижневартовский» приехал в посёлок Аган для опроса работника образовательной школы. Сообщение о том, что его машину пытались поджечь, полицейский получил, находясь в здании школы. Очевидцы потушили возгорание, но на водительской двери и пороге автомобиля образовалась копоть.

Следствие установило, что ранее судимый житель посёлка Аган, 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения на снегоходе подъехал к служебному автомобилю, припаркованному возле школы, и положил под водительскую дверь канистру с бензином, которую поджёг. После этого поджигатель скрылся.

Автомобиль не загорелся благодаря одному из очевидцев, который убрал от автомобиля воспламенившуюся канистру.

Стало известно, что участковый уже составлял на подозреваемого административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде и ещё в отношении мужчины ранее возбудили уголовное дело по поводу избиения бывшей супруги. Следствие считает, что поджог автомобиля — месть сотруднику полиции.

По поводу поджога возбудили уголовное дело по статье «покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), по которой предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.