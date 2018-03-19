Ещё
В Новосибирске проучат упрямого пьяницу за рулем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске проучат упрямого пьяницу за рулем 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов утвердил обвинение по делу тридцатилетнего мужчины. Автолюбитель за две недели четыре раза управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
14 января 2018 года сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску притормозили автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый гражданин.
Мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако упорно продолжал садиться за рулем нетрезвый, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.
Сотрудники ДПС ГИБДД еще три раза подряд останавливали автомобиль под управлением этого мужчины, который опять находился в состоянии опьянения. В итоге, мужчина совершил 4 эпизода преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Кировского судебного района Новосибирска.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирске мужчина украл средство самообороны Новосибирский домушник украл перфоратор В Новосибирской области силой отбирают алкоголь у продавцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»547
Еще одна страна вышлет российских дипломатов486
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина270
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»187
Панин опубликовал голое селфи c барышней51
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение