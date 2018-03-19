В Новосибирске проучат упрямого пьяницу за рулем

Прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов утвердил обвинение по делу тридцатилетнего мужчины. Автолюбитель за две недели четыре раза управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

14 января 2018 года сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску притормозили автомобиль, за рулем которого сидел нетрезвый гражданин.

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако упорно продолжал садиться за рулем нетрезвый, сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.

Сотрудники ДПС ГИБДД еще три раза подряд останавливали автомобиль под управлением этого мужчины, который опять находился в состоянии опьянения. В итоге, мужчина совершил 4 эпизода преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Обвиняемому грозит наказание до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Кировского судебного района Новосибирска.