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Россия попросила Нидерланды выдать бывшего совладельца «Витас-банка»
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Россия попросила Нидерланды выдать бывшего совладельца «Витас-банка» 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. РФ направила запрос Нидерландам о выдаче бывшего председателя совета директоров и совладельца Витас-банка Василия Баринова по обвинению в хищении у банка 570 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос агентства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации 25.01.2018 направлен запрос в Министерство безопасности и юстиции Королевства Нидерландов о выдаче Баринова Василия Александровича для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.
Как уточнили в пресс-службе, информация о результатах рассмотрения запроса Нидерландами в Генеральную прокуратуру РФ пока не поступала.
По данным Генпрокуратуры РФ, Баринов обвиняется в том, что, будучи председателем «Витас-банка», с помощью подельников обманывал и злоупотреблял доверием подчиненных сотрудников и под предлогом выдачи кредитов фиктивным организациям похитил 570 миллионов рублей. Таким образом, по мнению следователей, «Витас-банк» понес ущерб в особо крупном размере.
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