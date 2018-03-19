Россия попросила Нидерланды выдать бывшего совладельца «Витас-банка»

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации 25.01.2018 направлен запрос в Министерство безопасности и юстиции Королевства Нидерландов о выдаче Баринова Василия Александровича для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, информация о результатах рассмотрения запроса Нидерландами в Генеральную прокуратуру РФ пока не поступала.

По данным Генпрокуратуры РФ, Баринов обвиняется в том, что, будучи председателем «Витас-банка», с помощью подельников обманывал и злоупотреблял доверием подчиненных сотрудников и под предлогом выдачи кредитов фиктивным организациям похитил 570 миллионов рублей. Таким образом, по мнению следователей, «Витас-банк» понес ущерб в особо крупном размере.