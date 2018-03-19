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Воронежец в новогоднем парике из мишуры ограбил детский магазин
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Воронежец в новогоднем парике из мишуры ограбил детский магазин 

АиФ 12 часов назад
Фото: АиФ
В Воронеже задержали грабителя, который попытался ограбить магазин детских товаров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Вечером 18 марта в полицию позвонила напуганная 50-летняя женщина и сообщила, что в магазин, в котором она работает, ворвался вооруженный ножом мужчина. На место выехала оперативная группа.
Полицейские выяснили, что грабителем был крайне возбужденный мужчина в новогоднем парике из фиолетовой мишуры. Размахивая ножом, он выхватил из кассы пять тысяч рублей и убежал. Найти преступника смогла служебная овчарка Балу. Она взяла след и привела полицейских к заброшенному сараю, где нашелся и парик, и куртка грабителя, а также деньги, которые он украл.
Полицейские фотороботу установили личность преступника, который уже имел судимость, и скоро задержали его у него же дома.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
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