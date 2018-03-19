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На охотника, застрелившего егеря в лесу, возбудили уголовное дело
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На охотника, застрелившего егеря в лесу, возбудили уголовное дело 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Следователи возбудили уголовное дело на 50-летнего охотника по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Вечером 15 марта мужчина загонял волков в лесу около деревни Головино Гаврилов-Ямского района.
— Стреляя из ружья, мужчина из Ярославля по неосторожности ранил егеря, — рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. — В результате полученных ранений 61-летний мужчина скончался на месте от кровопотери.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Если в суде вина мужчины будет доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы.
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