На охотника, застрелившего егеря в лесу, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело на 50-летнего охотника по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Вечером 15 марта мужчина загонял волков в лесу около деревни Головино Гаврилов-Ямского района.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Если в суде вина мужчины будет доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы.