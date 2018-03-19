Калининградка украла у иностранного бизнесмена около тысячи евро

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, потерпевшим оказался иностранный бизнесмен. Он рассказал, что ранее назначил свидание местной жительнице через сайт знакомства. После времени, проведенного вместе с калининградкой, мужчина обнаружил пропажу 1200 евро из сейфа.

Несмотря на то, что женщина удалила анкету с сайта, сотрудникам правоохранительных органов удалось её отыскать. В ходе обыска в квартире подозреваемой полицейские обнаружили пропавшие деньги и изъяли их.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Женщина находится под подпиской о невыезде.