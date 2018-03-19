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Калининградка украла у иностранного бизнесмена около тысячи евро
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Калининградка украла у иностранного бизнесмена около тысячи евро 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, потерпевшим оказался иностранный бизнесмен. Он рассказал, что ранее назначил свидание местной жительнице через сайт знакомства. После времени, проведенного вместе с калининградкой, мужчина обнаружил пропажу 1200 евро из сейфа.
Несмотря на то, что женщина удалила анкету с сайта, сотрудникам правоохранительных органов удалось её отыскать. В ходе обыска в квартире подозреваемой полицейские обнаружили пропавшие деньги и изъяли их.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сотрудник табачного завода Калининграда украл 250 пачек сигарет. К сотрудникам правоохранительных органов обратились работники табачного завода и сообщили, что один из работников украл табачные изделия на сумму около 15 тысяч рублей.
Фото: архив ФедералПресс
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