В петербургский суд идут двое экс-полицейских, обвиняемых в попытке сбыта 7,5 килограмма «дури»

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника угрозыска линейного отдела МВД России на транспорте и экс-полицейского патрульно-постовой службы того же отдела, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга

Им инкриминируется преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Следствие выяснило, что они вместе с соучастником весной 2016 года приобрели героин массой более 7,5 килограмм, который хранился до поры до времени на территории Пушкинского района. При попытке сбыть «дурь» неустановленному лицу их соучастник, перевозивший наркоту, был задержан полицией.

Уголовное дело будет рассматривать по существу Санкт-Петербургский городской суд.