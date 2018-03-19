Двух заключенных потеряли в Нижнем Новгороде 

В 2011 году двое, уже бывших, полицейских сломали позвоночник нижегородцу Александру Дмитриеву, выбивая из него признательные показания. В прошлом году они отправились отбывать наказание — суд назначил по 5 лет заключения каждому, а пострадавший подал иск к МВД, требую моральной компенсации в размере 2 млн рублей.
— Потерпевший Александр Дмитриев после вступления приговора в законную силу, обратился с иском к МВД России, — рассказал NN.RU пресс-секретарь Комитета против пыток Иван Жильцов. — Судья в качестве третьих лиц хотел привлечь к рассмотрению иска этих экс-полицейских. И вот уже почти 5 месяцев их найти не могут вообще никак. Суд неоднократно обращался в ФСИН, а они не могут дать нормальный ответ и обеспечить явку в суд (по видеосвязи, скорее всего). И вот уже пять месяцев не то что не могут присудить компенсацию, но даже начать рассмотрение дела в суде.
Ранее мы рассказывали, что дело с избиением девушки, отказавшейся показать грудь полицейским в Кстово, снова расследуют.