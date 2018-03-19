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В Орле сотрудница предприятия обворовала себя и коллегу
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В Орле сотрудница предприятия обворовала себя и коллегу 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
С заявлением о краже в дежурную часть полиции Северного района Орла обратились две сотрудницы предприятия, расположенного на улице Северной.
У одной из них пропали 6 тысяч рублей, а у ее коллеги украли золотые украшения. По данным фактам были возбуждены уголовные дела.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в раздевалку, где находились вещи потерпевших, имели доступ только сотрудники предприятия. Полицейские установили, что одна из женщин, обратившихся в полицию причастна к краже.
В ходе следствия было установлено, что сотрудница предприятия воспользовалась отсутствием коллег и похитила у потерпевшей 6 тысяч рублей. Чтобы отвести от себя подозрение, женщина заявила о краже драгоценностей.
В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Женщина признала свою вину и возместила материальный ущерб, причиненный потерпевшей.
Ведется следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Сообщение В Орле сотрудница предприятия обворовала себя и коллегу появились сначала на РИА 57.
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