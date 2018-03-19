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В НСО бухгалтер украла 147 тыс. рублей на своем предприятии
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В НСО бухгалтер украла 147 тыс. рублей на своем предприятии 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Баганском районе Новосибирской области по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело о хищении бухгалтером денег предприятия.
Директор МУП ИКС «Тепло» Андреевского сельсовета обратился в прокуратуру Баганского района, чтобы провели проверку исполнения предприятием бюджетного законодательства.
Оказалось, что главный бухгалтер предприятия с 5 апреля 2017 по 2 мая 2017 заполняла денежные чеки в чековой книжке организации, чтобы получить наличные. Которые, кстати, были предусмотрены для выплаты заработной платы работникам предприятия и другие расходы.
Женщина сама расписывалась за директора в денежных чеках. В итоге, присвоила 147 тыс. рублей, принадлежащих предприятию, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Старший следователь в отношении главного бухгалтера предприятия возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложные сведения, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности). Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.
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