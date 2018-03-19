Родители солдата-самоубийцы из Перми требуют 1 миллион с Минобороны РФ

Иск подадут на неделе.

"Иск будет от одного потерпевшего — от отца Дениса. Мы уже все обговорили, на этой неделе планируем подать", — сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова

Трагедия в Екатеринбурге в отделении роты радиационной, химической и биологической защиты произошла 7 марта 2017 года. 19-летний призывник из Перми покончил с собой, находясь в суточном наряде. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Подозреваемым по нему проходил 29-летний командир отделения Егор Сенаторов . Позднее статью смягчили до «Превышения должностных полномочий с применением насилия».

Суд назначил Сенаторову 3 года условно без дополнительного наказания.

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