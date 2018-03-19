Родители солдата-самоубийцы из Перми требуют 1 миллион с Минобороны РФ 

Иск подадут на неделе.
Родители погибшего в Екатеринбурге пермского солдата-срочника Дениса Хамидуллина планируют взыскать с Минобороны РФ 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
"Иск будет от одного потерпевшего — от отца Дениса. Мы уже все обговорили, на этой неделе планируем подать", — сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.
Трагедия в Екатеринбурге в отделении роты радиационной, химической и биологической защиты произошла 7 марта 2017 года. 19-летний призывник из Перми покончил с собой, находясь в суточном наряде. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Подозреваемым по нему проходил 29-летний командир отделения Егор Сенаторов. Позднее статью смягчили до «Превышения должностных полномочий с применением насилия».
Суд назначил Сенаторову 3 года условно без дополнительного наказания.
Ранее по теме: Адвокат солдата-самоубийцы раскрыла подробности резонансного дела Сержант роты РХБЗ получил три года за гибель призывника из Перми