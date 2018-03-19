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Под Белгородом внук украл у бабушки деньги, отложенные на «черный день»
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Под Белгородом внук украл у бабушки деньги, отложенные на «черный день» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Староосколец украл у своей бабушки деньги, отложенные на «черный день», сообщила пресс-служба регионального МВД.
73-летняя пенсионерка утром 9 марта вызвала «скорую помощь» и попросила приехать 23-летнего внука. Опасаясь, что может умереть, пожилая женщина оставила рядом с собой на кровати отложенные на «черный день» 50 тыс. рублей. Спустя неделю пенсионерку выписали из больницы. Вернувшись домой, она не нашла там денег, которые ею были отложены на «чёрный день», и позвонила в полицию.
Следователи заподозрили в краже 23-летнего внука пенсионерки. К этому моменту молодой человек потратил практически все похищенные у бабушки деньги.
В отношении парня возбудили уголовное дело по статье: «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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