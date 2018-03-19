Мужчина с гранатой для пейнтбола угрожал взорвать «Пятерочку» в Москве

Мужчина устроил дебош в «Пятерочке» на северо-востоке столицы.

В службу «02» обратился директор супермаркета на Абрамцевской улице. Он объяснил, что в магазине находились подозрительные люди, которые украли товар. Одного злоумышленника задержали сотрудники «Пятерочки».

По прибытии полицейские увидели в торговом зале 36-летнего мужчину по имени Алексей, который был пьян и нецензурно ругал работников супермаркета. Он угрожал взорвать предмет, похожий на ручную противотанковую гранату. Подозрительных предметов у задержанного не нашли, сообщает Агентство «Москва»

На место случившегося вызвали кинолога, который осмотрел помещения «Пятерочки» и прилегающую территорию. В сугробе у магазина обнаружили пластиковый контейнер с краской в форме гранаты, какие используются при игре в пейнтбол. Взрывчатки и взрывных устройств специалисты не нашли. В отношении Алексея возбудили дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде.