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Мужчина с гранатой для пейнтбола угрожал взорвать «Пятерочку» в Москве
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Мужчина с гранатой для пейнтбола угрожал взорвать «Пятерочку» в Москве 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Мужчина устроил дебош в «Пятерочке» на северо-востоке столицы.
В службу «02» обратился директор супермаркета на Абрамцевской улице. Он объяснил, что в магазине находились подозрительные люди, которые украли товар. Одного злоумышленника задержали сотрудники «Пятерочки».
По прибытии полицейские увидели в торговом зале 36-летнего мужчину по имени Алексей, который был пьян и нецензурно ругал работников супермаркета. Он угрожал взорвать предмет, похожий на ручную противотанковую гранату. Подозрительных предметов у задержанного не нашли, сообщает Агентство «Москва».
На место случившегося вызвали кинолога, который осмотрел помещения «Пятерочки» и прилегающую территорию. В сугробе у магазина обнаружили пластиковый контейнер с краской в форме гранаты, какие используются при игре в пейнтбол. Взрывчатки и взрывных устройств специалисты не нашли. В отношении Алексея возбудили дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде.
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