Сотрудник МЧС насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В ночь с 17 на 18 марта в Мишкинском районе на дороге Мишкино — Урьяды водитель на внедорожнике сбил 48-летнему женщину, которая возвращалась домой. Как рассказал Ufa1 источник, на место ДТП приехали сотрудники республиканской ГИБДД , но виновника аварии на месте не было.

— Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ЧП. Позже, чтобы выяснить, кто же допустил наезд, была вызвана бригада полицейских экспертов, которым удалось установить, что водитель-беглец ехал на уазике, — пояснил источник.

Все данные были переданы сотрудникам УГРО, они то и выяснили, что за рулем автомобиля был житель 36-летний житель Нуримановского района. Позже выяснилось, что мужчина является сотрудником одной из пожарных частей села Павловка.

— Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и проходит по делу как подозреваемый. По его словам, на машине нет видимых следов повреждения. Если же вина сотрудника будет доказана, будут приняты решительные меры, — пояснили на рабочем месте.

Источник пояснил, что на подозреваемого не было составлено протокола, а был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что мужчина действительно проезжал указанный участок (ехал домой) и его засняли камеры наружного обвинения. Однако свою причастность к ДТП мужчина отрицает.