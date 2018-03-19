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Сотрудник МЧС насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
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Сотрудник МЧС насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В ночь с 17 на 18 марта в Мишкинском районе на дороге Мишкино — Урьяды водитель на внедорожнике сбил 48-летнему женщину, которая возвращалась домой. Как рассказал Ufa1 источник, на место ДТП приехали сотрудники республиканской ГИБДД, но виновника аварии на месте не было.
— Пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте ЧП. Позже, чтобы выяснить, кто же допустил наезд, была вызвана бригада полицейских экспертов, которым удалось установить, что водитель-беглец ехал на уазике, — пояснил источник.
Все данные были переданы сотрудникам УГРО, они то и выяснили, что за рулем автомобиля был житель 36-летний житель Нуримановского района. Позже выяснилось, что мужчина является сотрудником одной из пожарных частей села Павловка.
— Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и проходит по делу как подозреваемый. По его словам, на машине нет видимых следов повреждения. Если же вина сотрудника будет доказана, будут приняты решительные меры, — пояснили на рабочем месте.
Источник пояснил, что на подозреваемого не было составлено протокола, а был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что мужчина действительно проезжал указанный участок (ехал домой) и его засняли камеры наружного обвинения. Однако свою причастность к ДТП мужчина отрицает.
— Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
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