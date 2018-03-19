Fox: в США обезврежена бомба, найденная в автомобиле возле торгового центра

Взрывное устройство полиция обнаружила во время осмотра автомобиля, который числился угнанным в городе Торнтон (штат Колорадо). Для ликвидации угрозы взрыва потребовалось вмешательство специального полицейского подразделения, которое извлекло бомбу при помощи робота.

Как сообщили представители полиции, среди задержанных подозреваемых двое мужчин и женщина. Расследование в связи с обнаружением взрывного устройства продолжается.