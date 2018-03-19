Молодая украинка приговорена к десяти годам за поставку наркотиков в Крым 

Организовала его 20-летняя украинка с целью последующего сбыта наркотиков на территории Крыма. Девушка закупала сильнодействующие наркотики на Украине и перевозила их на полуостров для конкретных покупателей. В один из таких рейсов ее задержали с поличным, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По ценам «черного рынка» стоимость изъятой партии кокаина и таблеток «экстази» составила 420 и 125 тысяч рублей соответственно. Суд приговорил девушку к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
«ФедералПресс» напоминает, что четверо ачинцев пойдут под суд за торговлю наркотиками через интернет.