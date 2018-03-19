Ещё
Молодая украинка приговорена к десяти годам за поставку наркотиков в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодая украинка приговорена к десяти годам за поставку наркотиков в Крым 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Организовала его 20-летняя украинка с целью последующего сбыта наркотиков на территории Крыма. Девушка закупала сильнодействующие наркотики на Украине и перевозила их на полуостров для конкретных покупателей. В один из таких рейсов ее задержали с поличным, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По ценам «черного рынка» стоимость изъятой партии кокаина и таблеток «экстази» составила 420 и 125 тысяч рублей соответственно. Суд приговорил девушку к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
«ФедералПресс» напоминает, что четверо ачинцев пойдут под суд за торговлю наркотиками через интернет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Банда налетчиков на ювелирные магазины и склады техники осуждена в Екатеринбурге Глава нижегородской налоговой службы арестован до 15 мая В Петербурге задержали азиатку, числящуюся в федеральном розыске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»534
Еще одна страна вышлет российских дипломатов482
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина269
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»186
Панин опубликовал голое селфи c барышней53
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение