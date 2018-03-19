С омича взыскали свыше 100 рублей за убийство лося

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

В декабре 2017 в Большеуковском районном суде прошли слушания по делу о возмещении вреда, причинённого действиями браконьера. Осенью 2017 года мужчина застрелил из ружья лося. Но при этом он не имел разрешения на охоту.

Добавим, что после вмешательства судебных приставов мужчина погасил всю задолженность.