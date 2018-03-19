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С омича взыскали свыше 100 рублей за убийство лося
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С омича взыскали свыше 100 рублей за убийство лося 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.
В декабре 2017 в Большеуковском районном суде прошли слушания по делу о возмещении вреда, причинённого действиями браконьера. Осенью 2017 года мужчина застрелил из ружья лося. Но при этом он не имел разрешения на охоту.
«Суд обязал мужчину выплатить в пользу государства в лице министерства природных ресурсов и экологии Омской области 120 тысяч рублей в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России.
Добавим, что после вмешательства судебных приставов мужчина погасил всю задолженность.
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