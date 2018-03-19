В США в угнанном автомобиле обнаружили бомбу

Американская полиция задержала трёх человек в городе Брумфилд. Правоохранительные органы полагают, что они могут быть связаны с бомбой, которую ранее обнаружили в угнанном автомобиле, который был припаркован возле торгового центра. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что среди задержанных двое мужчин и одна женщина.
По данным телеканала, бомба была обезврежена.
Расследование в связи с обнаружением взрывного устройства продолжается.
Ранее в американском городе Остин, штат Техас, произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека, их госпитализировали.