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Рецидивиста осудят за убийство из ревности
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Рецидивиста осудят за убийство из ревности 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы СК России по Владимирской области
Александр Соколов 1961 года рождения, проживающий в Вязниковском районе предстанет перед судом. Его обвиняют ни много ни мало, в убийстве — сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что 1 января уже этого года Александр Соколов и его пятеро знакомых бурно праздновали наступление Нового года в квартире одного из домов на улице Карла Маркса в Вязниках. Слова за слово и стакан за стаканом граждане пьянели. И вот после очередной опрокинутой стопки мужчине показалось, что за его сожительницей приударил один из приятелей, с которым, к слову, она раньше встречалась.
У мужчины от ревности и алкоголя помутился рассудок. Он схватился за нож и нанёс потерпевшему несколько ударов в тело. Мужчина скончался от потери крови. Вину в содеянном гражданин С. признал лишь частично. Примечательно, что Александр Соколов был дважды судим за аналогичные преступления. Первый раз в 1990 году, затем в 2001.
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