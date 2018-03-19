В Опарино мужчина угрожал убийством своему собутыльнику топором

Суд приговорил жителя Опарино к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за угрозу убийством и причинение лёгкого вреда здоровью своему собутыльнику.

Мужчины вместе выпивали и поссорились. Во время перепалки осуждённый схватил топор, замахнулся на своего приятеля и пригрозил убить его. После этого он нанёс ему один удар в предплечье и два удара обухом по голове. Эти травмы повлекли лёгкий вред здоровью.

«С учётом предыдущих судимостей, рецидива преступлений и других обстоятельств суд пришёл к выводу о необходимости назначения наказания только в виде реального лишения свободы, — сообщили в прокуратуре. — Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима ».

Фото — newstbilisi.info