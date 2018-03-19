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В Опарино мужчина угрожал убийством своему собутыльнику топором
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В Опарино мужчина угрожал убийством своему собутыльнику топором 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Суд приговорил жителя Опарино к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за угрозу убийством и причинение лёгкого вреда здоровью своему собутыльнику.
Мужчины вместе выпивали и поссорились. Во время перепалки осуждённый схватил топор, замахнулся на своего приятеля и пригрозил убить его. После этого он нанёс ему один удар в предплечье и два удара обухом по голове. Эти травмы повлекли лёгкий вред здоровью.
«С учётом предыдущих судимостей, рецидива преступлений и других обстоятельств суд пришёл к выводу о необходимости назначения наказания только в виде реального лишения свободы, — сообщили в прокуратуре. — Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима».
Фото — newstbilisi.info
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