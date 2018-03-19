Ещё
Новосибирский домушник украл перфоратор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирский домушник украл перфоратор 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Кировском районе Новосибирска задержали подозреваемого в краже «болгарки». 11 марта некто вытащил из квартиры на улице Виктора Уса сотовый телефон, перфоратор и углошлифовальную машину на общую сумму 3200 рублей.
Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в краже: 28-летнего жителя Барнаула. Раньше он уже привлекался за кражу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Похищенные инструменты ищут.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирской области силой отбирают алкоголь у продавцов Новосибирским карманником оказался приезжий из ближнего зарубежья Сибиряк хотел сжечь кафе и за это получил условный срок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»747
ЕС поддержал наказание России157
Еще одна страна вышлет российских дипломатов486
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие188
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение