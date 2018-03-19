Новосибирский домушник украл перфоратор 

В Кировском районе Новосибирска задержали подозреваемого в краже «болгарки». 11 марта некто вытащил из квартиры на улице Виктора Уса сотовый телефон, перфоратор и углошлифовальную машину на общую сумму 3200 рублей.
Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в краже: 28-летнего жителя Барнаула. Раньше он уже привлекался за кражу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Похищенные инструменты ищут.