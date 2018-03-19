В Уфе вынесен приговор мастеру ЖЭУ, по вине которой покалечился ребёнок 

В Уфе 40-летнюю сотрудница ЖЭУ признали виновной в небезопасном оказании услуг, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следкома республики. Напомним, мастер ООО «ЖЭУ-60» не контролировала состояние металлической сушки белья на хозяйственной площадке домов. Из-за этого, вечером 23 мая прошлого года во дворе дома № 66/3 по улице Бакалинской, конструкция упала на 7-летнего мальчика. Сотрудница ЖЭУ признала вину, раскаялась и просила рассмотреть дело в особом, упрощенном порядке без проведения судебного следствия. Приговором суда ей назначено 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.