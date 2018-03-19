В Уфе вынесен приговор мастеру ЖЭУ, по вине которой покалечился ребёнок

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Чиновницу из Башкирии осудят за присвоение 370 тысяч рублей

Двух налётчиков на клуб в Салавате помести под арест

У уроженки Башкирии украли в Москве почти 2 млн, спрятанные под матрасом