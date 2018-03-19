Мужчина с гранатой для игры в пейнтбол угрожал взорвать «Пятерочку» в Лианозово

В службу «02» обратился директор супермаркета «Пятерочка», расположенный на ул. Абрамцевская. По словам заявителя, в магазине находились подозрительные граждане, которые украли товар. Одного из злоумышленников задержали сотрудники магазина.

«Прибывшие сотрудники полиции установили, что в торговом зале 36-летний мужчина по имени Алексей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно обругал работников магазина и угрожал взорвать предмет, напоминающий ручную противотанковую гранату. Подозрительных предметов у задержанного не обнаружили», — пояснил источник.

На место происшествия вызвали кинолога, который осмотрел помещения «Пятерочки» и прилегающую территорию. В сугробе у магазина обнаружили пластиковый контейнер с краской в форме гранаты, — такие используются при игре в пейнтбол. Взрывчатки и взрывных устройств специалисты не нашли. В отношении Алексея возбудили уголовное дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде.

«Пятерочка» на ул. Абрамцевская не раз попадала в сводки новостей. Так, в ночь на 12 февраля в магазин проник 31-летний неоднократно судимый москвич. Мужчина похитил алкогольную продукцию и сигареты и разбил окно супермаркета, чтобы выбраться наружу. Но, вылезая, злоумышленник застрял в оконном проеме и серьезно порезал осколками руки и ноги. Угодившего в ловушку похитителя увидел охранник «Пятерочки», который применил травматическое оружие и задержал преступника.