В Башкирии «кулибины» попались на продаже самодельного оружия 

Прокуратура республики Башкортостан обвинила двух жителей Стерлитамака 42 и 53-х лет в незаконном хранении и продаже оружия. Один из арестованных торговал охотничьим оружием, второй — занимался их ремонтом. Злоумышленники сговорились переделать два сигнальных пистолета в боевые и продать за 100 тысяч рублей. Даже патроны были укорочены для этих видов оружия.
— При попытке продажи пистолетов правоохранительные органы задержали «дилеров». Оружие изъяли. Помимо этого, в доме у одного арестованных обнаружили бездымный порох, — сообщили в прокуратуре РБ.
Сейчас уголовное дело передано в Стерлитамакский городской суд для дальнейшего рассмотрения.