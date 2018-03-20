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В Башкирии «кулибины» попались на продаже самодельного оружия
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В Башкирии «кулибины» попались на продаже самодельного оружия 

ufa1.ru 53 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура республики Башкортостан обвинила двух жителей Стерлитамака 42 и 53-х лет в незаконном хранении и продаже оружия. Один из арестованных торговал охотничьим оружием, второй — занимался их ремонтом. Злоумышленники сговорились переделать два сигнальных пистолета в боевые и продать за 100 тысяч рублей. Даже патроны были укорочены для этих видов оружия.
— При попытке продажи пистолетов правоохранительные органы задержали «дилеров». Оружие изъяли. Помимо этого, в доме у одного арестованных обнаружили бездымный порох, — сообщили в прокуратуре РБ.
Сейчас уголовное дело передано в Стерлитамакский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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