В Петербурге задержали азиатку, подозреваемую в торговле людьми

Санкт-Петербурге случайно поймали женщину, находящуюся в федеральном розыске, сообщают в полиции.

В Невском районе сотрудники полиции задержали гражданку одной из среднеазиатских республик. «Гражданку задержали 15 марта 2018 года около 19.20 от дома 39 на Рыбацком проспекте за административное правонарушение», — уточняют в ведомстве.

Как оказалось, 28-летняя женщина числится в федеральном розыске своей страны. Ее подозревают в совершении тяжкого преступления. А именно — в торговле людьми.