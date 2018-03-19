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В Петербурге задержали азиатку, подозреваемую в торговле людьми
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В Петербурге задержали азиатку, подозреваемую в торговле людьми 

АиФ Санкт-Петербург 11 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге случайно поймали женщину, находящуюся в федеральном розыске, сообщают в полиции.
В Невском районе сотрудники полиции задержали гражданку одной из среднеазиатских республик. «Гражданку задержали 15 марта 2018 года около 19.20 от дома 39 на Рыбацком проспекте за административное правонарушение», — уточняют в ведомстве.
Как оказалось, 28-летняя женщина числится в федеральном розыске своей страны. Ее подозревают в совершении тяжкого преступления. А именно — в торговле людьми.
Правоохранительные органы сообщили инициатору розыска о том, что подозреваемая — задержана. Расследование продолжается. Полицейские выясняют, как она попала в Санкт-Петербург.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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