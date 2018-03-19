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В Архангельске будут судить организаторов детской порностудии
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В Архангельске будут судить организаторов детской порностудии 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске в суд направлено уголовное дело по обвинению жителей города, которые организовали фотостудию для съемок детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Архангельской области.
По версии следствия, в период с 2009 года по октябрь 2016 года в городе Архангельске в фотостудии проходили фото и видеосъемки детской порнографии. В последующем изготовленные порнографические материалы распространяли в сети Интернет. За указанный период организаторы фотостудии получили доход в сумме более 2, 5 млн рублей. Всего следствием установлено 11 потерпевших в возрасте от 4 до 17 лет, которых в студию для участия в съемках приводили их близкие родственники, получая за это денежное вознаграждение.
Следствием выполнен большой объем следственных действий. С участием педагогов и психологов допрошены малолетние и несовершеннолетние потерпевшие. Проведено 82 судебных экспертизы, включая психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых и потерпевших, и комплексную судебную экспертизу по фото и видео изображениям.
В ходе допросов сожители, организовавшие студию, полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
АиФ Архангельск: последние новости
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